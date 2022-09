Domenica 11 Settembre 2022, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 13:29

VILLORBA - Ha preparato il pranzo ai bambini, proteggendoli fino all'ultimo, poi si è sentito male e ha telefonato alla moglie con un filo di voce. Lei ha subito chiamato l'ambulanza. Purtroppo, però, non c'è stato nulla da fare. Dopo quattro giorni passati in Terapia intensiva, il cuore di Giuliano Feltrin ha smesso di battere a causa di un'emorragia cerebrale. Se n'è andato così, a soli 49 anni, il fondatore di Websolution, azienda nata vent'anni fa con base in via Roma a Villorba e specializzata nel settore del business digitale e nella creazione di siti internet, tra i quali il sito dell'Advar, di Bardin Garden Center e quello della Primavera del Prosecco.

Frosinone, muore a casa dopo quattro giorni al Pronto soccorso: aperta un'inchiesta

L'ACCADUTO

Il malore è stato improvviso. Il 3 settembre aveva festeggiato il 13esimo compleanno dalla figlia Giulia, assieme alla moglie Linda e al secondogenito Lorenzo, di 11 anni. Tutto era andato per il meglio. Il giorno dopo, però, domenica scorsa, Giuliano aveva iniziato ad avvertire male alle testa. E martedì la situazione è precipitata. «Era a casa con i bambini. Ha preparato il pranzo ed è andato a letto. Poi mi ha telefonato, dicendomi che stava male» racconta la moglie. Lei si è subito precipitata a casa. Nel frattempo ha chiamato il 118. Dopodiché è scattata la corsa in ospedale. Ma le condizioni del 49enne sono via via peggiorate. A quanto pare l'emorragia è stata causata da una malformazione congenita di una vena. La moglie ha potuto salutarlo assieme ai figli nel reparto di Rianimazione. Giuliano si è spento venerdì. E la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.

IL RICORDO

«Era una persona meravigliosa, un marito incredibile e un padre stupendo - ricorda Linda - una persona buona che non si è mai tirata indietro davanti a nulla». I due si erano fidanzati nel 2003. Ed erano sposati da 16 anni. In queste ore la famiglia sta ricevendo centinaia di messaggi di vicinanza e sostegno. Anche da parte dei clienti di Websolution. Giuliano l'aveva fondata assieme a Enrico Vendramin, che aveva conosciuto un paio di anni prima a Treviso Tecnologia, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Treviso. Donatore Avis, il 49enne amava giocate a tennis e dedicarsi alla corsa. Il suo primo pensiero, però, è sempre stato per la famiglia, che ora lo ricorda con la toccante frase scelta per l'ultimo saluto: «Al nostro Giuliano, marito e papà, disponibile, forte, onesto, simpatico, paziente, intelligente - si legge- eri silenziosamente speciale e così te ne sei andato, senza fare rumore. Ti amiamo». Oltre alla moglie e ai due figli, Giuliano lascia la mamma Filomena e il fratello Flavio. Domani sera, 12 settembre, alle 19.45, verrà recitato il rosario nella chiesa di Catena. Il funerale è stato fissato per martedì pomeriggio, alle 16.30, nella stessa chiesa parrocchiale.