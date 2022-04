Bergamo, giallo sulla morte di Anselmo Campa: trovato in una pozza di sangue

Da martedì pomeriggio i suoi amici del bar del paese lo cercavano senza riuscire a contattarlo. Così attorno alle 21 di ieri sera si sono presentati alla sua abitazione, un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Nembrini 56 a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo.

E lo hanno trovato morto, riverso sul pavimento del soggiorno, in una pozza di sangue e con una ferita al capo. Immediato, a quel punto, l'allarme ai carabinieri. Anselmo Campa, 56 anni, imprenditore bergamasco originario del vicino comune di Castelli Calepio e titolare con la sorella e il cognato di una ditta specializzata in finiture in metallo con sede a Cologne (Brescia), è stato ammazzato in casa, probabilmente già martedì sera.