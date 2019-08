Ex-Ilva, via l'immunità penale per ArcelorMittal

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -grazie alle "". È una delle decisioni prese nella serata di martedì dal Consiglio dei ministri che ha approvato tutti i decreti all'ordine del giorno, cioè quelli sulle, quello sule le, "salvo intese", vista l'opposizione su alcuni temi del M5S.Il decreto imprese introduce dunque un. Esclusa invece l'immunità per le norme a tutela della salute e della sicurezza del lavoro.Il Cdm ha dato il via libera anche alche lavorano per conto delle piattaforme digitali: tra le diverse misure, è stato deciso lo sin vista del salvataggio dell'impianto di Napoli tramite la decontribuzione dei contratti di solidarietà in attesa del piano di riconversione.