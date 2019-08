Due cadaveri, di un uomo e una donna, sono stati trovati in un albergo di Carpi (Modena), l'Hotel Gabarda in via Carlo Marx. I carabinieri sono sul posto e hanno avviato accertamenti per ricostruire le cause della morte. Dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un doppio suicidio o di un omicidio-suicidio, ma le verifiche sono in corso.

Ultimo aggiornamento: 15:30

