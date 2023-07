Grandine Veneto, Zaia: «Stato d'emergenza esteso, feriti anche da vetri rotti dai chicchi enormi»

Danni per l'acqua, dissesti, rami e alberi caduti. L'ondata di maltempo, con grandine, forte vento e temporali, che ha colpito il Veneto ha messo in ginocchio la Regione. Secondo i dati diffusi dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia sono state 110 le persone rimaste lievemente ferite, molte delle quali colpite da grandine. Sono state registrate raffiche di vento fino a 119 km/h nel veneziano e, come ha riferito lo stesso Zaia, è caduta grandine fuori dal comune, con chicchi di ghiaccio che hanno raggiunto in alcuni casi diametri superiori ai 10 cm.

Le parole di Zaia

«Ringrazio ancora una volta i soccorritori ed i tecnici che sono intervenuti nell'immediatezza degli eventi e che continuano in queste ore nelle opere di ripristino e censimento dei danni», ha annunciato Zaia, in costante contatto con la Protezione Civile, il Suem e tutti i volontari che in queste ore stanno prestando soccorso in seguito degli intensi eventi meteorologici che hanno interessato ieri, nel pomeriggio e nella serata, ampie porzioni del territorio regionale.

STATO D'EMERGENZA ESTESO

«Firmero oggi stesso l’estensione dello stato di emergenza, terminati i censimenti dei danni in corso dalle prime ore del mattino.