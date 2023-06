Giulia Tramontano, la madre a «Chi l'ha visto?» prima del ritrovamento del corpo: «Sarà successo davvero qualcosa di brutto»

Ore prima che venisse ritrovato il corpo senza vita di Giulia Tramontano, la madre aveva parlato alla trasmissione «Chi l'ha visto?». Alla donna è stato chiesto se Giulia fosse abituata ad allontanarsi senza avvisare: «Non ci avrebbe mai creato una preoccupazione del genere» - sottolinea la madre - «Questa cosa mi tormenta. Giulia non me l'avrebbe mai fatta una cosa del genere. Perché? Non ci avrebbe mai fatti stare così tutti. Noi siamo una famiglia molto unita. Facciamo tutto insieme, letteralmente. Giulia non avrebbe fatto spontaneamente una cosa del genere. Sarà successo davvero qualcosa di brutto. Io penso tutte cose negative. Non ci posso fare niente».

Il ritrovamento del corpo

È stato trovato dai carabinieri, poco dopo la mezzanotte, nascosto in un'intercapedine di un edificio che ospita alcuni box a Senago - nel Milanese- il corpo senza vita di Giulia Tramontano.

Giulia Tramontano come è stata uccisa? Le ricerche sul web del fidanzato su come disfarsi del corpo

Della giovane di 29 anni, incinta al settimo mese, era stata denunciata la scomparsa domenica 28 maggio dal fidanzato convivente, Alessandro Impagnatiello, che ha poi confessato di averla uccisa a coltellate dopo una lite in casa. Il cadavere della ragazza, riconosciuto dai tatuaggi, è stato trovato avvolto in malo modo in alcuni secchi di plastica.

Il fascicolo aperto dal pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella ora prevede le ipotesi di omicidio aggravato, soppressione di cadavere e procurata interruzione della gravidanza.