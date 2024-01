Giovanna Pedretti morta per annegamento, l'autopsia: ferite su polsi, braccia, collo e gamba sono superficiali Durante il colloquio di «pochi minuti» con i carabinieri sabato pomeriggio alla caserma a Sant'Angelo Lodigiano, la donna «confermava il contenuto della recensione, ma non era in grado di fornire ulteriori dettagli sull'identità del cliente»