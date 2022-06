Gas Italia, Russia taglia forniture del 15%. Ieri colpita la Germania che accusa: «Decisione politica»

La notizia della chiusura del rubinetto del gas russo alla Germania era arrivata ieri come un macigno. Ora tocca anche all'Italia: oggi il taglio sarà del 15%.

La stretta, dunque, coinvolge anche l'Italia. Lo annuncia Eni. «Eni ha ricevuto comunicazione di una limitata riduzione dei flussi dal proprio fornitore russo relativamente all'approvvigionamento gas verso l'Italia. Eni continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e comunicherà eventuali aggiornamenti». Lo si legge sulla piattaforma di infomazioni privilegiate (pip) per il monitoraggio Remit del Gestore dei mercati energetici. Un portavoce Eni , interpellato dall'ANSA, «conferma che Gazprom ha comunicato una limitata riduzione delle forniture di gas per la giornata di oggi, pari a circa il 15%. Le ragioni della diminuzione non sono state al momento notificate».

Germania già colpita ieri - La riduzione per la Germania è consistente: - 40%. L’azienda energetica russa Gazprom ieri ha annunciato che ridurrà del 40% il gas che ogni giorno invia alla Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Motivo? A causa delle sanzioni alla Russia, Gazprom non può riparare le attrezzature e fare manutenzione. I mercati hanno reagito immediatamente: il prezzo del gas in Europa ha subito un rialzo repentino, è salito a 98,5 euro al megawattora, dopo aver superato quota 100 euro.

Per il vicecancelliere Robert Habeck è una decisione politica della Russia. In altri termini: una punizione e una reazione alle sanzioni occidentali. «Anche io ho l'impressione che quella di ieri sia una decisione politica e non una decisione tecnica», ha detto il vicecancelliere Habeck, rispondendo a una domanda a Berlino sulla riduzione delle consegne del gas attraverso Nord Stream 1.

Fabbisogno europeo

L'Europa ha bisogno di gas metano: servono 399 miliardi di metri cubi l'anno. I Paesi più "affamati" di gas sono la Germania, l'Italia e l'Olanda. L'Italia ha un fabbisogno di circa 71 miliardi di metri cubi l'anno. Il 45% delle importazioni di gas in Italia vengono dalla Russia.

La Commissione europea ha fatto sapere che non ci sono allarmi al momento.

«Non c'è alcuna indicazione al momento di rischi sulle forniture energetiche». Lo ha detto Tim McPhie, portavoce della Commissione Ue, rispondendo ad una domanda sui possibili effetti delle riduzioni di gas annunciate da Gazprom ieri sul Nord Stream 1 e oggi sui flussi diretti a Eni. Rispetto agli stoccaggi di gas «sono oltre il 50%, oggi a circa il 52-53%, che è anche sopra al punto al quale eravamo l'anno scorso in questo momento», ha aggiunto poi.

Quindi per l'inverno «i preparativi sono in corso, questo monitoraggio molto attento è in corso e c'è uno sforzo molto più ampio su cui stiamo lavorando per diversificare e cambiare la nostre forniture e fonti di energia». Dopo le forniture ridotte ieri da Gazprom alla Germania «continuiamo a monitorare la questione molto attentamente e rimaniamo in contatto con le autorità tedesche», ha aggiunto, «serve solo a ribadire» l'importanza del piano Repower Eu.