Giornata mondiale dell'ambiente 2022 tra clima che peggiora e guerra

Come nasce la Giornata mondiale dell'ambiente? Spoiler: la prima risale a 50 anni fa, e anche allora c'erano minacce nucleari e preoccupazioni sui danni al pianeta (David Bowie ci scrisse un intero concept album: Ziggy Stardust). Quest'anno arriviamo al 5 giugno con un record negativo di concentrazione di anidride carbonica, con il livello del mare che si alza e gli oceani sempre più caldi e più acidi. La guerra influisce sul cambiamento climatico. Il conflitto in Ucraina sta dirottando gli approvvigionamenti europei di energia fuori dalla Russia: a partire dal 2023 ci sarà un embargo totale del petrolio russo che arriva via mare. Non dimentichiamo che l'81% del fabbisogno mondiale deriva ancora da fonti fossili: questo è fondamentale per capire la questione ambientale ma soprattutto la transizione ecologica. Stefania Piras in questa puntata del podcast Zoom parla di clima con Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana e di energia e transizione energetica con Chicco Testa, presidente di Assoambiente.