Gabriela Emanuela, ritrovata la ragazzina di 12 anni scomparsa a Carovigno. La mamma era uscita dal negozio e non l'aveva più trovata

È stata ritrovata la ragazzina di 12 anni scomparsa da giovedì scorso mentre era a Bari con la mamma per degli acquisti. Lo ha reso noto su Fb Massimo Lanzilotti, sindaco di Carovigno, paese di residenza della famiglia.

La storia

Stava facendo acquisti con la mamma e mentre la donna era alla cassa per pagare è scomparsa. Da giovedì scorso non si avevano notizie di Gabriela Emanuela, una ragazzina di 12 anni che vive a Carovigno con la famiglia e che quel giorno era andata a Bari con la mamma per fare shopping. Erano arrivate in città in treno e dalla stazione hanno preso un taxi per andare in viale Unità d'Italia. Sono entrate in un negozio perché alla madre servivano delle fototessera, poi hanno scelto insieme alcuni oggetti e quando la mamma ha raggiunto la cassa per saldare il conto dando le spalle a sua figlia, lei è sparita. È stato un attimo: la corsa in strada, le urla per chiamarla a sé e il silenzio come risposta. È scattata la segnalazione all'associazione Penelope che si occupa di persone scomparse e subito dopo la denuncia presentata ai carabinieri.