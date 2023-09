Dà fuoco a una donna dopo una lite per problemi condominiali: 53enne di Napoli arrestato per «tentato omicidio»

Follia a Napoli: ha cosparso di liquido infiammabile una donna e le ha dato fuoco con un accendino, il tutto per colpa di un lenzuolo. È avvenuto poco fa a Quarto. I carabinieri sono intervenuti a via de Gasperi e hanno arrestato per «tentato omicidio», aggravato per futili motivi, Francesco Riccio 53enne già noto alle forze dell'ordine.

Rossella Nappini, uccisa a coltellate a Roma. I vicini hanno sentito tutto: «Gridava "basta, ti prego"»

Rossella Nappini, i colleghi: «Era tormentata da un amore complicato, ma il suo sorriso era contagioso»

Il lenzuolo steso ad asciugare, secondo l'uomo, avrebbe ostruito l'ingresso al suo box: da qui la sua reazione violenta. La donna, 48 anni, ha riportato ustioni diffuse sul corpo; trasportata presso ospedale Cardarelli di Napoli è in attesa prognosi. In fiamme anche la sua auto. L'arrestato è in caserma.