Funivia Mottarone, Regione Piemonte: «Chiesto che tappa Giro d'Italia non passi su monte»

Evitare che la tappa di venerdì del Grio d'Italia passi sul Mottarone come segno di cordoglio per l'incidente della funivia. A richiederlo è la Regione Piemonte, secondo quando riferito in consiglio dall'assessore ai Trasporti, Marco Gabusi. La tappa sarebbe dovuta passare proprio ai piedi della funivia.

L'APPELLO - «Al ministro Giovannini abbiamo chiesto, visto che venerdì nell'assurdità di questo momento il Giro d'Italia transiterà da quei territori, di evitare la salita del Mottarone. Per rispetto di quello che è successo e perché magari qualcuno vorrebbe andare sul posto e ci sembra poco rispettoso, visto che non sono neppure state fissate le date dei funerali», ha annunciato in Aula Gabusi, che ha relazionato sull'accaduto. «Abbiamo chiesto all'organizzazione - ha aggiunto - di dare un segnale di cordoglio al passaggio da Verbania. Crediamo sia dovuto».

