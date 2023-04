Bruno per anni cerca il fratello e lo ritrova in tv: «Ho riconosciuto Mario guardando The Voice Senior»

Ha passato decenni accompagnato dalla nostalgia per quel fratellastro uscito dalla sua vita, sognando di poterlo abbracciare. A far coronare quel sogno, cullato a lungo dall'86enne riminese Bruno Foti, è stata, inaspettatamente - come riporta il Resto del Carlino Rimini - una trasmissione televisiva: The Voice Senior, in onda su Rai 1. Seduto in poltrona, nelle scorse settimane, Foti, ha visto il fratello, Mario Audi, 83 anni comparire sullo schermo e interpretare una canzone di Frank Sinatra. Un vero e proprio colpo di scena, dopo il tanto tempo trascorso e i diversi tentativi di riannodare un legame che sembrava cancellato da anni di silenzio.

Il più giovane miliardario del mondo è italiano: Clemente Del Vecchio, 18 anni, l'ultimo figlio del fondatore di Luxottica

L'incontro

Invece i due, figli dello stesso padre, sono riusciti a incontrarsi, anche in televisione partecipando alla trasmissione I Fatti vostri su Rai 2, mercoledì scorso. Negli anni Mario e Bruno si sono sfiorati senza però riuscire a ritrovarsi. Il primo, cresciuto in orfanotrofio a Pesaro, a 18 anni lasciò l'Italia per andare a vivere a Londra dove fondò un gruppo musicale per poi girare il mondo fino a duettare anche con Sinatra prima del ritorno a Pesaro e l'approdo alla finale dell'ultima edizione di The Voice Senior.

Come "cercare un ago in un pagliaio"

Il secondo, più grande di tre anni, ha passato la sua vita a Rimini svolgendo diversi lavori tra cui dipendente del cinema Modernissimo e bidello. «Ho sempre saputo di avere un fratellastro, ma non conoscevo il suo cognome, né avevo elementi che potessero aiutarmi a contattarlo. Era come cercare un ago in un pagliaio - racconta Bruno Foti al Carlino -. Sapevo solamente che aveva vissuto in orfanotrofio a Pesaro e che poi si era trasferito all'estero. Quando ho visto Mario in televisione, e l'ho sentito raccontare la sua storia, quasi non ci potevo credere. Ho capito subito che era lui la persona che stavo cercando. Le mie figlie hanno contattato la Rai che è stata molto disponibile e qualche giorno dopo, a Pesaro, è avvenuto il nostro primo incontro.» Quello che è accaduto, ha spiegato Mario Audi a Salvo Sottile a 'i Fatti vostrì, «è un miracolo: io nemmeno sapevo di avere un fratello in Italia. La sua famiglia mi ha accolto a braccia aperte, le figlie mi chiamano zio. Tutto questo è bellissimo».