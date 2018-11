Due fratelli travolti dal treno a Domodossola: uno muore, l'altro è gravissimo

a un incidente forse causato dall'imprudenza.



Riccardo Manara, 31 anni, è morto mentre il fratello Mirko, 37 anni, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Entrambi sono stati investiti dal treno merci 43640 che alle 23.30 stava entrando alla stazione di Domodossola. I due stavano camminando lungo i binari, forse in condizioni psico-fisiche alterate. Il primo ad essere investito dal convoglio è stato Riccardo.

Sono due fratelli di Villadossola, di 31 e 37 anni, gli uomini travolti la scorsa notte da un treno merci nei pressi della stazione di Domodossola. Seguiti dai servizi sociali, entrambi avevano avuto problemi di alcol e droga. Uno è morto sul colpo, l'altro è ricoverato all'ospedale San Biagio e le sue condizioni sono disperate. L'incidente nella zona sud di Domodossola, all'altezza di borgata Calice, a un chilometro dall'ingresso della stazione. Il treno merci che li ha investiti viaggiava a velocità ridotta. Il macchinista, pensando di avere investito un animale, ha rallentato la corsa ma pochi metri dopo ha notato sui binari una persona accovacciata e ha azionato la rapida, che non gli ha però impedito di evitare il secondo urto. Sui motivi del gesto, al momento, la polizia non esclude alcuna ipotesi anche se i primi accertamenti fanno pensare