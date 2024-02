Strage Palermo, i Fratelli di Dio e l'ipotesi del movente economico. «Perso il Reddito, avevano puntato la villetta dei Barreca»

Perché Massimo Carandente e Sabrina Fina, alias i Fratelli di Dio, hanno convinto Giovanni Barreca che in casa sua ci fosse il demonio, portandolo a sterminare la sua famiglia? Una delle piste su cui si stanno muovendo gli inquirenti, spiega Repubblica, sarebbe che la coppia di fanatici religiosi avesse delle mire sulla villetta dei Barreca ad Altavilla Milicia (Palermo). Nella stessa villetta sono stati massacrati la moglie Antonella Salamone e i due figli Kevin (16 anni) ed Emmanuel (5).

Strage di Palermo, il movente economico

La coppia che si faceva chiamare "I fratelli di Dio", e che era presente in casa durante il massacro (come scritto da Kevin Barreca in un messaggio a un amico), si era appena vista sospendere il reddito di cittadinanza.

I due non lavoravano e sembravano non versare in buone condizioni da un punto di vista economico.

L'ipotesi è che i due volessero appropriarsi della villetta dei Barreca, forse convincendoli che fosse infestata dai demoni, e solo una volta capito che non ci sarebbero riusciti abbiano spinto il capofamiglia ad uccidere gli altri. All'interno del cellulare di Massimo Carandente sarebbe stato trovato il bigliettion di un'agenzia immobiliare della zona.

Da Giovanni Barreca nessun pentimento

Nessun segno di pentimento, fino a questo momento. Giovanni Barreca, il muratore di 54 anni arrestato con l'accsa di avere sterminato la famiglia, la moglie e due figli d 16 e 5 anni, durante un rito di esorcismo, continua a ribadire che la moglie, Antonella Salamone di 40 anni e i figli Kevin ed Emanuel sono stati «vinti dal diavolo». Lo ha detto lo stesso Barreca al suo legale, l'avvocato Giancarlo Barracato, che lo ha incontrato diverse volte. In carcere ci sono anche una coppia, Massimo Carandente e Sabrina Fina, oltre alla figlia 17enne. Barracato dice all'Adnkronos che Barreca «è in uno stato di delirio costante».