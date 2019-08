Fondi Lega, pg chiede conferma condanna a Bossi e Belsito: «Così si finanziava la "Family"»

Confermare la condanna a 3 anni e 9 mesi all'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito, e a un anno e 10 mesi per Umberto Bossi nel processo sulla maxi-truffa ai danno dello Stato sui 49 milioni di rimborsi alla Lega. Lo ha chiesto il sostituto pg della Cassazione Marco Dall'Olio. La conferma della sentenza della Corte d'Appello di Genova del 26 novembre 2018 comporta anche la conferma della confisca dei 49 milioni.

In accoglimento del ricorso del pg di Genova Zucca, il sostituto pg di Cassazione ha anche chiesto un nuovo processo per gli ex revisori Stefano Aldovisi, Diego Sanavio e Antonio Turci. E l'interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per Belsito.

«Non è vero che i rendiconti erano solo generici. Erano anche falsi: si diceva "rimborsi autisti" ma in realtà si finanziava la famiglia Bossi» e «non è un aspetto secondario, è sotto questo profilo che si consuma il reato di truffa». Lo ha detto il sostituto pg della Cassazione, Marco Dall'Olio, nel processo sulla maxi-truffa allo Stato sui 49 milioni di rimborsi alla Lega.

Tra le circostanze accertate, il Pg ha citato le spese per la famiglia Bossi e l' «accredito per la laurea di Renzo Bossi»: una ricostruzione «priva di incertezze», ha aggiunto ricordando il sequestro della cartellina con la scritta 'Family'. «Non vi è dubbio che vi fossero spese per i familiari Bossi», ha sottolineato il Pg.

È stata bocciata la richiesta di ricusazione avanzata dall'ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito - imputato nel processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali - nei confronti dei giudici dell'intero collegio della Cassazione. I giudici sono riuniti in camera di consiglio e la sentenza è quindi prevista in serata.

I giudici sono chiamati a decidere sulle condanne e il sequestro di 49 milioni, emesse dalla Corte d'Appello di Genova il 26 novembre scorso. Belsito e l'ex leader del Carroccio sono stati condannati in appello rispettivamente a 3 anni e 9 mesi e ad un anno e 10 mesi.

