Fondi Lega Salvini querela l'ex tesoriere Belsito. Il processo a Milano si farà Video

Salvini salva il processo milanese sui fondi della Lega contro Bossi e Belsito. Matteo Salvini, come leader della Lega, stamani, tramite i suoi legali, ha depositato nella cancelleria della Corte d'Appello di Milano una querela nei confronti dell'ex tesoriere del Carroccio Francesco Belsito, imputato per appropriazione indebita con Umberto Bossi e il figlio Renzo, "il Trota", per aver usato i fondi del partito per fini privati.

La denuncia è indispensabile per celebrate il dibattimento in quanto per il reato contestato, in base alle nuove norme, non si può più procedere d'ufficio. Proprio ieri i giudici d'appello di Genova avevano condannato il Senatur e l'ex tesoriere rispettivamente a un anno e 10 mesi e a tre anni e nove mesi in meito alla maxi truffa sui rimborsi elettorali che - dice il giudice - fu orchestrata da Francesco Belsito e Umberto Bossi e i 49 milioni di euro di rimborsi elettorali devono essere restituiti dalla Lega al Parlamento.

Quei soldi vennero usati, secondo l'accusa, dalla famiglia di Bossi e dai suoi fedelissimi per spese personali. Per quella tranche di inchiesta, rimasta a Milano (e oggetto della querela di Salvini) e derivata dalla cartella intestata «Family» (sequestrata dal pm Woodcock e poi inviata nel capoluogo lombardo per competenza territoriale), i giudici lombardi avevano condannato l'ex tesoriere a due anni e sei mesi, il senatur a due anni e tre mesi e il figlio Renzo Bossi a un anno e sei mesi. Ma era stata presentata richiesta d'appello e in secondo grado quel processo rischiava di saltare perché il partito non aveva ancora presentato la querela di parte. Ora, con la querela del ministro dell'Interno Salvini il rischio di un colpo di spunga è stato azzerato: il processo si farà.

Dopo la sentenza di primo grado l'ex revisore Aldovisi aveva presentato un esposto da cui è partita l'inchiesta per riciclaggio. Secondo l'ipotesi della procura, una parte dei 49 milioni (circa 10) è stata trasferita in Lussemburgo tramite la banca Sparkasse di Bolzano. Tre milioni, la stessa cifra sequestrata dagli investigatori dopo la decisione del tribunale di primo grado, erano rientrati a inizio anno.

