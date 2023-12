Foggia, vaschette di sushi da 300 euro per evitare controlli: ispettore Asl arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La polizia ha arrestato un ispettore dell'Asl di Cerignola , accusato di concussione, tentata e consumata, e di peculato. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe costretto il figlio del titolare di una pescheria di Foggia a fornire gratuitamente vaschette di sushi per evitare ulteriori sanzioni. I reati sarebbero stati commessi tra gennaio e settembre del 2022, in seguito a sanzioni irrogate a un esercizio commerciale., ritirandolo senza pagare, e avrebbe abusato dell'utenza dell'ufficio per effettuare telefonate personali. La misura cautelare prevede gli arresti domiciliari.