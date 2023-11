Filippo Turetta, Antonella Clerici e la sua rabbia: «Quel “bravo ragazzo” merita tutto il male possibile"

Sulla morte di Giulia Cecchettin e su Filippo Turetta, c'è chi non usa giri di parole. Come Antonella Clerici, che su Twitter scrive: «Il pensiero di questa notte va a Giulia, alla disperazione del papà, al coraggio della sorella Elena, alla mamma che x fortuna non vivra' questo immenso dolore. E "quel bravo ragazzo" merita tutto il male possibile. Senza pieta' senza se ne' ma». Molti sono con lei, come Federica: «Antonella sagge parole, straziante!Assurdo in una società solo fittizia di quota rosa,lo squadrismo esiste più di prima.Lunedì affienerò nel biennio della scuola di Parabiago dove sono supplente,ahimè,per parlare e riflettere su atrocità come questa! Ciao Giulia non dimentichiamo». Altri frenano, tipo Sara: «Antonella mi permetto di ricordare che nella famiglia c’è anche il fratello di Giulia che non viene mai nominato, ma che sicuramente starà soffrendo come tutti loro».

Giulia Cecchettin, la nonna: «Mi disse “ho lasciato Pippo, era troppo possessivo” e io le risposi che aveva fatto bene»

La conduttrice Rai non è l'unica che ha espresso giudizi forti su questa vicenda. Simona Ventura, sempre su Twitter, ha scritto: «Cara Giulia scusa se non siamo riusciti a proteggerti, scusa se succede ogni volta e ogni volta piangiamo, ma poi non riusciamo a salvare le tante vittime come te.