Vita d'inferno con il padre-mostro: i figli minorenni pianificano il suo omicidio

«Non siete figli miei, ma di un corno». E poi insulti, epiteti, bestemmie. E ancora: «Da questo momento non siete più figli miei, siete morti per me».



Questo il tenore delle frasi che i due ragazzini residenti ad Alpago avrebbero sentito quasi quotidianamente dal loro padre-mostro. E poi aggressioni continue, anche fisiche alla loro mamma, e maltrattamenti per tutta la famiglia.



Uno dei figli, il più debole, affetto da una disabilità psichica, avrebbe addirittura tentato di gettarsi dalla finestra, per farla finita. Una situazione esplosiva che avrebbe indotto i due ragazzini a meditare di uccidere il proprio padre. © RIPRODUZIONE RISERVATA