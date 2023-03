Festività aprile 2023, fra Pasqua e ponti possibili fino a 10 giorni di festa: ecco come

Si annuncia ricco di possibili giorni di festa il prossimo mese di aprile 2023. Calendario alla mano, sono almeno tre i ponti che potrebbero regalare ai lavoratori (salvo ovviamente possibili diverse disposizioni che variano da un'azienda all'altra) una tregua complessiva lunga fino a dieci giorni, utili magari per organizzare gite, weekend fuori porta e brevi viaggi all'estero. Ecco quali.

Weekend di Pasqua e Pasquetta: 8-10 aprile

Il primo dei papabili ponti del prossimo mese di aprile è quello del weekend di Pasqua e Pasquetta. Considerando come possibile giorno di festa anche il sabato subito precedente alla domenica di Pasqua, potrebbero essere tre i giorni consecutivi di sosta dal lavoro: il ponte dovrebbe quindi iniziare sabato 8 aprile e terminare con il Lunedì dell'Angelo, giorno comunemente noto come "Pasquetta", che cade dunque il prossimo 10 aprile.

Festa della Liberazione: possibile ponte 22-25 aprile

Come ogni anno, il 25 aprile si festeggia la Festa della Liberazione, nata per commemorare appunto la liberazione del Paese dal nazifascismo. Quest'anno il giorno della Liberazione cade in un martedì. Si profila dunque l'ipotesi di un ponte lungo ben quattro giorni, a partire dal weekend precedente alla festività nazionale: i giorni consecutivi di festa andrebbero così da sabato 22 a martedì 25 aprile, incorporando nella sosta anche il lunedì compreso tra il weekend e la Festa della Liberazione.

Ponte del 1° maggio

L'ultimo possibile ponte a vantaggio dei lavoratori è quello del Primo maggio, che in questo 2023 cade di lunedì. Considerando come festivo il weekend precedente al giorno di San Giuseppe - sabato 29 e domenica 30 aprile - ecco dunque un'altra possibile pausa di tre giorni dagli impegni professionali. Sommata agli altri ponti elencati in precedenza, quindi, il totale dei possibili giorni di festa del prossimo mese di aprile 2023 arriva a quota dieci.