Ferrara, si distrae in moto e investe gli amici: Ermanno muore a 59 anni, grave la moglie

Incidente mortale ad Argenta (Ferrara) in cui ha perso la vittima un motociclista di 59 anni di Loreo. La vittima è Ermanno Ferro, che stava viaggiando insieme ad altri sei amici e alla moglie, anche lei grave.

Lo scontro è avvenuto oggi pomeriggio, sabato 14 maggio, lungo la provinciale via 8 Settembre 1944 e l'uomo era in gruppo. Da una prima ricostruzione pare che non abbia visto che gli amici si erano fermati per avere ristoro all'ombra e sia finito addosso al gruppo. Per lui non c’è stato nulla da fare. È morto in ambulanza, mentre la moglie 61enne è stata portata a Cona con gravi ferite.

Roma, Davide Nataletti morto in un incidente a 34 anni: la sua moto travolta da un'auto sulla Tuscolana