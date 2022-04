Ravenna, si ribalta auto e muore schiacciata: Desire aveva appena compiuto 19 anni

Una ragazza giovanissima è morta in un incidente stradale verificatosi questa notte a Camerlona, nel Ravennate, lungo la Reale. Si tratta di Desiré Baldi, una 19enne di Argenta, in provincia di Ferrara. Tutto è accaduto verso le 2.15 quando l'auto sulla quale viaggiava la giovane assieme ad altri tre ragazzi tra i 19 e i 23 anni, per cause ancora al vaglio dei carabinieri è finita fuori strada ribaltandosi più volte: la 19enne, sbalzata nel corso delle carambole, è stata infine schiacciata dal veicolo. Due giovani sono stati portati dal 118 all'ospedale di Ravenna con ferite di media gravità. Il terzo è invece stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena con ferite giudicate gravi.

APPROFONDIMENTI ITALIA Foto ABRUZZO Selfie su Facebook con un panetto di droga in mano: arrestato LATINA Ragazza investita in via Epitaffio, test negativi per il... L'INCIDENTE Sbanda e finisce fuori strada: paura nella notte sull'A1 tra...

La giovane viveva ad Argenta, nel Ferrarese assieme alla madre e aveva compiuto 19 anni da pochi giorni. Dell'accaduto, è stato subito avvisato il Pm di turno Stefano Stargiotti. Si è in attesa dei risultati dei test alcolemici e tossicologici su chi guidava la vettura, una Citroen C3 che ha finito la sua corsa in un campo adiacente alla Statale ruote all'aria. Per recuperarla, sono intervenuti i Vigili del Fuoco.