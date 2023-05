Bambino schiacciato e ucciso da un trattore mentre gioca nei campi vicino casa, la tragedia ad Argenta

Travolto e ucciso da un trattore a cinque anni. Tragedia, domenica scorsa, ad Argenta (Ferrara). Il piccolo è rimasto vittima dell'incidente nei campi a poche centinaia di metri da casa sua. Si era allontanato per giocare e andare a vedere quel trattore che tanto gli piaceva. Ma la curiosità gli è stata fatale.

È bastato un attimo di distrazione, come racconta il Resto del Carlino, perché una domenica di gioia si trasformasse in tragedia immane.

A guidare il trattore c'era un vicino di casa. Si indaga per capire la dinamica dell'investimento avvenuto nelle campagne tra Argenta e Portomaggiore, non lontano da Conselice che - in provincia di Ravenna - è stata colpita nelle stesse ore dal dramma dell'alluvione. Quando il conducente del mezzo agricolo si è accorto di quanto accaduto, ha allertato i soccorsi.

Il piccolo è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna. Ma le sue condizioni erano disperate. Dopo un breve ricovero in rianimazione il bimbo è morto. Indagano i carabinieri della compagnia di Portomaggiore. Il sostituto procuratore di turno, Ciro Alberto Savino, ha aperto un’inchiesta: il reato ipotizzato al momento dal magistrato è omicidio colposo. Sul corpicino del bambino sarà eseguita l’autopsia.