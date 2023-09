Federpesca a "Tesori blu", un viaggio alla scoperta delle eccellenze del mare

I prodotti ittici italiani rappresentano una garanzia in termini di qualità, sostenibilità e rispetto delle normative sociali e ambientali. Per questo è fondamentale sostenere questo settore e altresì contrastare forme di concorrenza sleale da parte di altre flotte che operano- spesso in maniera irregolare- nel Mediterraneo. Di questo ha discusso la Direttrice di Federpesca, Francesca Biondo, in occasione dell’evento « Tesori nel Blu » a Mazara del Vallo. Oltre a confrontarci sulle tante sfide del futuro come il rafforzamento della filiera ittica e la valorizzazione dei nostri prodotti: dal conosciutissimo gambero rosso al pericoloso granchio blu.

Il progetto si chiama proprio “Tesori dal blu” e vuole essere un viaggio che nella sua prima edizione si divide in dieci appuntamenti, cinque si sono tenuti gli scorsi giorni a Cetara, mentre gli altri cinque a Mazara del Vallo fino al 10 settembre. Un viaggio alla scoperta delle eccellenze del mare, e nel quale la Direttrice Biondo ha avuto il grande piacere di partecipare per comunicare quanto sia fondamentale oggi promuovere un consumo responsabile dei prodotti ittici che il nostro mare ci offre, attraverso ad esempio campagne sostenibili per la pesca, ma anche quali sono le sfide che oggi i nostri pescatori stanno affrontando, tra cui l’ormai noto granchio blu.

« La filiera deve diventare pronta a garantire la trasformazione, commercializzazione ed esportazione delle grandi quantità di granchio blu » ha dichiarato la Direttrice Biondo. « é importante ora un’azione coordinata per arginare il problema e per farci trovare pronti per la prossima covata.

Al settore della pesca si chiede un ruolo per preservare gli ecosistemi attraverso la rimozione del granchio blu. Un contributo fondamentale e una prontezza manifestata da parte dei pescatori nel cercare di risolvere il problema, che ancora una volta dimostra la cura e l’attenzione che hanno a salvaguardare il nostro mare » ha così concluso la Direttrice.

In vetrina storie, uomini, risorse e territorio di due centri marinari dove la pesca è eccellenza, è un patrimonio unico di cultura, tradizione e gusto, è risorsa da tutelare, raccontare, salvaguardare, promuovere. Un momento che tra temi, saperi e sapori di una terra che ne offre le eccellenze, diventa un punto comune da dove osservare lo stato del mare, condividere tematiche, risolvere problemi, tracciare una rotta che superi lo stato di crisi del settore e dia nuovo smalto ai due centri.

Riunioni, convegni, seminari, conferenze, workshop contest, show-cooking, laboratori didattici, degustazione di prodotti ittici, percorsi del gusto, convegni, seminari e spettacoli hanno raccolto diversi protagonisti del settore ittico nazionale, per portare a conoscenza di adulti e bambini, il grande patrimonio di risorse offertoci dal mare e come tutelarlo, garantendo una sostenibilità economica e al contempo un futuro al settore della pesca.