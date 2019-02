Fuga di gas, abitazione salta in aria nella notte a Padova

Paura in via Rienza, zona Altichiero a Padova per l'esplosione di un’abitazione isolata avvenuta durante la notte.

I controlli da parte del personale dei Vigili del Fuoco intervenuti anche da Mestre e Treviso con 18 operatori, si sono protratti alcune ore, su vani difficili da raggiungere a causa dei crolli, fino ad escludere del tutto la presenza di persone all’interno dell’abitazione. La casa viene utilizzata saltuariamente dai proprietari e questa notte pare fosse disabitata.



L'esplosione, secondo i primi accertamenti, è stata causata da una fuga di gas proveniente da una valvola allentata nella caldaia.



Ultimo aggiornamento: 15:49

