Elicottero disperso nel Modenese, a bordo sette persone: due libanesi, quattro turchi e un italiano

Sono state attivate ricerche in Appennino, al confine tra le province di Modena e Lucca, per un elicottero disperso. Il velivolo è partito in mattinata da Tassignano con sette persone a bordo. Secondo il titolare della Roto Cart Giuliano Gelain, i dispersi sarebbero quattro cittadini turchi e due libanesi, oltre al pilota italiano. Era diretto a Castelminio di Resana, nel Trevigiano.

APPROFONDIMENTI CALIFORNIA Si schianta un altro convertiplano militare Usa: 4 morti L'INCIDENTE Elicottero precipitato, aperta indagine MONDO Aereo cinese caduto, le scatole nere

L'ultima segnalazione che si ha lo collocherebbe nel territorio sopra le montagne del Modenese, vicino al confine con la Toscana. Dal luogo riferiscono che il crinale durante il pomeriggio è stato investito da una tempesta di pioggia, fulmini e grandine. Il velivolo da tre giorni faceva la spola tra Lucca e il Trevigiano per portare alcuni buyer in azienda. L'allarme è stato lanciato solo dopo diverse ore dalla partenza, dall'azienda che aveva noleggiato l'elicottero per il trasporto di propri clienti.

Escursionista ucciso da un orso grizzly nel Parco Nazionale di Yellowstone: era disperso da 24 ore

Lago di Garda, scomparso un surfista tedesco: ritrovata solo la tavola

Cosa è successo

L'elicottero, da quanto appreso, era decollato stamani dall'aeroporto di Capannori Tassignano (Lucca) ed era diretto nel Trevigiano. A bordo ci sarebbero 5 passeggeri e due piloti. Il velivolo sarebbe un Agusta Koala, immatricolato all'Avio di Thiene (Vicenza). Le ricerche sono condotte dai vigili del fuoco di Lucca e Modena che stanno perlustrando la zona appenninica al confine tra le province di Lucca e Modena e in particolare battuta la zona tra Pievepelago e San Pellegrino in Alpe.

Italian Air Force AW139 CSAR currently operating for a Search and Rescue mission, for a missing helicopter over Appennine mountains. Helicopter took off from Lucca with destination Modena, 6 people onboard.@ItaMilRadar pic.twitter.com/BfEuasYdpo — Ciro Nappi (@CiroNappi6) June 9, 2022

L'elicottero scomparso oggi dai radar era stato ingaggiato dalla Elettric80, produttore di Viano (Reggio Emilia) per portare i suoi buyer alla Roto Cart di Castelminio di Resana, nel Trevigiano. Solo due giorni fa il nuovo impianto che automatizza tutte le fasi della lavorazione, dalla movimentazione delle bobine madri di carta allo stoccaggio dei prodotti in magazzino, era stato presentato alla stampa.

Le ricerche

Un elicottero del soccorso alpino di Pavullo e un altro mezzo di ricerca e soccorso dell'Aeronautica militare sono in azione per individuare l'elicottero disperso tra le province di Modena e Lucca, sull'Appennino tosco-emiliano. Si tratta di zone di montagne e boschi, piuttosto impervie.

Sono partite anche squadre di terra e 24 volontari della protezione civile regionale dell'Emilia-Romagna. Stanno perlustrando zone impervie, boschi e scarpate, vaste e in buona parte disabitate. Le ricerche con il buio si interromperanno per riprendere domattina. I sei stranieri erano dunque attesi alla Roto Cart di Giuliano Gelain: il velivolo faceva infatti la spola due volte al giorno, al mattino e al pomeriggio, per portare i compratori in azienda a Castelminio di Resana, dove sarebbe dovuto arrivare alle 10.30. «Sono convinto che non si sia schiantato - dice Gelain - altrimenti, secondo i tecnici, sarebbe partito un segnale di allarme, che noi non abbiamo mai ricevuto».