Droga dell'Isis per un miliardo sequestrata a Salerno, è la stessa usata per attacco al Bataclan

Droga appartenente all'Isis per il valore di oltre un miliardo è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza di Napoli nel Porto di Salerno. Si tratta di 14 tonnellate di amfetamine, 84 milioni di pasticche col logo «captagon», prodotte in Siria dall'Isis per finanziare il terrorismo. Il valore della droga, trovata dalle «fiamme gialle» in 3 container, è stato stimato in oltre 1 miliardo di euro. La droga era stata nascosta in cilindri di carta per uso industriale e macchinari costruiti in maniera tale da impedire agli scanner di individuare il contenuto.

Il captagon - spiega una nota della Guardia di Finanza di Napoli - viene smerciato in tutto il Medio Oriente ed è diffuso sia tra i combattenti per inibire paura e dolore sia tra i civili perché non fa sentire la fatica. Prodotta inizialmente soprattutto in Libano e diffusa in Arabia Saudita negli anni '90, questa sostanza stupefacente è ricomparsa nei covi dei terroristi - come ad esempio nell'attacco al Bataclan di Parigi nel 2015 - ed è perciò stata soprannominata la «droga dell'Isis» o la «droga della Jihad». Secondo la DEA americana (Drug Enforcement Administration), l' Isis ne fa largo uso in tutti i territori su cui esercita l'influenza e ne controlla lo spaccio. Una volta avviati gli impianti chimici di produzione, è facile per Isis produrre ingenti quantitativi anche per il mercato mondiale delle droghe sintetiche. Due settimane fa, sempre nel porto di Salerno, gli specialisti del Gico di Napoli avevano intercettato un container con un carico contenente 2.800 kg di hashish e 190 kg di amfetamine con lo stesso identico simbolo (captagon).

