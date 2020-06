Ecco la prima immagine dopo il ritrovamento del murales dell’artista Banksy sulla porta del “Bataclan” di Parigi. L’opera d’arte è stata da poco scoperta nell’atrio del Palazzo di Giustizia dell’Aquila durante la conferenza stampa del Procuratore distrettuale del capoluogo abruzzese, Michele Renzo, sul ritrovamento in un casale della campagna teramana, a Sant’Omero, di una porta dell’uscita di sicurezza del “Bataclan”, il locale di Parigi dove il 13 novembre 2015 un attentato terroristico dell’Isis provocò 90 morti; sulla porta c’è un disegno, attribuito a Banksy, raffigurante una donna in lutto per le vittime. © RIPRODUZIONE RISERVATA