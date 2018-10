Donna trovata impiccata a una tenda, giallo nel Tarantino

Dramma nel primo pomeriggio a San Giorgio Jonico. Una donna di 38 anni, D.D. le sue iniziali, è stata trovata impiccata nella propria abitazione. La tragedia si è consumata in via Mazzini, dove sono arrivati per le prime indagini i carabinieri. Un giallo la causa di quello che sembra un suicidio. La trentottenne aveva un negozio di bigiotteria ma non si sa se siano stati problemi economici o di altro genere a spingerla a compiere un gesto così terribile. Da valutare anche la situazione sentimentale della donna che era separata e con una figlia ma al momento si trovava da sola in casa e sembra che abbia deciso di farla finita avvolgendosi al collo una tenda. Ultimo aggiornamento: 18:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA