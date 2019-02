Desirée Mariottini, arrestata 21enne africana. «Le procurò la droga a San Lorenzo»

Nuovi sviluppi nella vicenda di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina ritrovata morta in uno stabile abbandonato nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Antonella Fauntleroy, ventunenne della Repubblica Botswana, è stata arrestata dalla polizia in relazione al caso. Nella perquisizione effettuata contestualmente al suo arresto sono stati sequestrati metadone e psicofarmaci. Per gli inquirenti avrebbe ceduto, in «maniera continuativa e aggravata», sostanza stupefacente alla sedicenne anche nei giorni precedenti alla sua morte.

Roma, grave bimba picchiata dal compagno della madre a Genzano



Sarebbe stata indicata in diverse circostanze e da più testimoni, come una persona che ha «aiutato» Desirée a procurarsi ed assumere lo stupefacente all'interno dello stabile abbandonato di via Dei Lucani. Più testimoni l'hanno indicata in diverse circostanze come

colei che ha aiutato Desirée a procurarsi e assumere lo stupefacente all'interno dello stabile abbandonato di via dei Lucani 22. L'arresto è stato eseguito questa mattina.

Ultimo aggiornamento: 21:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA