Denise Pipitone, Piera Maggio commossa a Mattino 5: «Piero Pulizzi un papà doppiamente colpito»

Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, è intervenuta a Mattino 5 per commentare gli ultimi risvolti delle indagini sulla scomparsa della bambina di Mazara del Vallo. La donna si è raccontata a Federica Panicucci, parlando anche di Piero Pulizzi, del figlio Kevin e di tutto il dolore che questa famiglia ha dovuto sopportare. «Piero è un papà che soffre tutt'oggi - ha detto Piera Maggio - è doppiamente colpito. Non è facile. Lui cerca di stare dietro le quinte, ma è sempre presente in tutto e mi dà sempre un aiuto in tutto quello che faccio. È apparso poche volte in tv, è una sua scelta dettata da quelle che sono le evidenze».

APPROFONDIMENTI IL CASO Video IL CASO Denise Pipitone, Piera Maggio diffida Quarto Grado QUARTO GRADO L'ex pm Maria Angioni a Quarto Grado: «Il profilo... MAZARA DEL VALLO Il fratello di Anna Corona querela "Storie Italiane":... IL CASO Denise Pipitone, svolta alla Vita in Diretta. Alberto Matano:... CHI L'HA VISTO? Denise Pipitone, a Chi l'ha visto? lo sfogo di Piera Maggio:...

Denise Pipitone, Piera Maggio diffida Quarto Grado: «Non parlerete più di mia figlia»

Denise, Piera Maggio: «Non è facile affrontare tutto questo»

Federica Panicucci ha sottolineato come il rapporto fra Piero Pulizzi e Piera Maggio sia caratterizzato dal sostegno reciproco. La mamma di Denise ha confermato: «Lui sorregge me e io sorreggo lui, è uno scambio continuo. Quando lui è giù io cerco di tirarlo su e viceversa. Ma la quotidianità non è semplice, perché si vive anche di rabbia, di nervosismo delle volte. Dipende da quello che succede in questa vicenda, cambia anche i nostri modi di fare. Non è facile affrontare quello che abbiamo addosso, soprattutto in questi tre mesi. Non c'è serenità, è da molto che l'abbiamo persa. Si va avanti e affrontiamo la vita giorno per giorno.

"Piero, un papà doppiamente colpito" a #Mattino5 Piera Maggio parla del padre di Denise pic.twitter.com/uQDke7BwTS — Mattino5 (@mattino5) June 22, 2021

Piera Maggio ha poi parlato di suo figlio Kevin, il fratello maggiore di Denise: «Si è parlato tanto di me e del mio dolore, ma a Kevin è stata strappata la sorellina, la compagna di giochi. Lui ha sofferto tanto questa situazione. Ho cercato di proteggerlo e in parte ci sono riuscita. Ma ha avuto una madre che ha dovuto lottare e forse ho tolto qualcosa a lui. Noi mamme siamo così, abbiamo sempre sensi di colpa. Ma Kevin è un ragazzo meraviglioso, ha compreso benissimo quello che è successo».