Vercelli, sperona l'auto dell'ex e le dà fuoco: donna gravissima, ustioni sul 45% del corpo

L'ha aspettata nel parcheggio di un centro commerciale di Vercelli dove lei lavorava. E lì ha compiuto la sua atroce vendetta. Ha speronato l'auto della sua ex e le ha dato fuoco. La donna, una quarantenne, è in condizioni gravissime. Ha ustioni sul 45% del corpo. Le ustioni, di cui il 10% sono di terzo grado, interessano il volto, il collo, il dorso e le gambe. Intubata a Vercelli la donna è stata successivamente trasferita al Cto di Torino dove è ora ricoverata.



La follia questa mattina nel parcheggio dell'area commerciale di Vercelli, zona Carrefour e Oviesse. La donna è stata aggredita da un uomo con cui in passato aveva avuto una relazione. Trasportata all'ospedale di Vercelli, la donna è stata trasferita in condizioni critiche al Cto di Torino. È in prognosi riservata ed è stata trasportata al Centro grandi ustionati di Torino. Tra i due c'erano da tempo contrasti e l'uomo non si rassegnava alla fine della relazione. L'uomo è stato bloccato. Due anni di litigi e di denunce. Andavano avanti da tempo gli screzi culminati questa mattina nella scena da 'far west', come l'hanno descritta alcuni testimoni.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, intervenuti sul posto con vigili del fuoco e 118, la donna si stava recando nel centro commerciale da Oviesse dove lavora. Nel parcheggio, l'uomo ha speronato la sua auto, ha cosparso l'abitacolo con un liquido infiammabile e ha appiccato il rogo. I due si erano lasciati da tempo. Secondo quanto si apprende, la donna aveva già denunciato l'ex compagno per minacce.

Ultimo aggiornamento: 12:14

