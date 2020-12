​Cremona, morti due ventenni in un incidente: ferita gravemente una ragazza di 21 anni

Tragedia sulle strade, oggi, in Lombardia. Due ventenni sono morti nel pomeriggio prima delle 15 quando l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada e si è schiantata contro gli alberi a bordo strada a Soncino, in provincia di Cremona.

Gravissima una ragazza di 21 anni che era in auto con loro e che è stata trasportata con l'elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Le due vittime dell'incidente sono il 25enne Alberto Magarini e il 24enne Lorenzo Adamo, entrambi residenti nel paese cremonese. Secondo i primi accertamenti, il conducente della Bmw avrebbe perso il controllo da solo e sarebbe finito fuoristrada, per cause ancora da chiarire. Fatale l'impatto con gli alberi.

