Covid, come andare in spiaggia: l'ombrellone si prenota con l'app. Ecco quali

Prendere il sole in spiaggia ai tempi del Covid-19 sicuramente sarà diverso. Probabilmente, sarà molto più digitale. Diversi sono i servizi che permettono, già oggi, di poter prenotare l’ombrellone: una soluzione che potrebbe essere usata sempre più dai gestori degli stabilimenti balneari di tutta la penisola per evitare gli assembramenti. Ecco alcune tra le soluzioni più interessanti.

Marina App

Permette di gestire gli ombrelloni. Chi ha il posto in spiaggia tutto l'anno (quello 'stagionale') consente di condividere l’ombrellone nel caso in cui non lo si utilizzi. In cambio, il subaffitto permette di guadagnare bonus ogni volta che qualcuno lo prenota.

Bx - Beachxperience

‘Bx’ sta per Beachxperience ed è un’applicazione nata da una start-up italiana. “E’ legata a tutto il mondo balneare e non solo allo stabilimento: stiamo stringendo accordi con le biglietterie dei traghetti e per le altre realtà che offrono servizi – spiega Marcello Polito, amministratore della start-up che l'ha realizzata - Stiamo siglando accordi con altre imprese per offrire anche parametri di valutazione delle spiagge come la qualità dell’aria, l’irraggiamento solare e la densità dell’affollamento dello stabilimento balneare”.

Cocobook

L'idea è di un'azienda pugliese: lo strumento permette di esplorare le spiagge (studiando i servizi e guardando i commenti di chi già è stato lì) e scegliere l’ombrellone, analizzando anche le offerte del momento. All’ingresso dello stabilimento, mostri il ticket direttamente da cellulare e puoi avere accesso al tuo momento di relax in spiaggia.

Beachpass

Selezioni la spiaggia, indichi il periodo e il gioco è fatto. Si possono scegliere anche abbonamenti per l’intera stagione e si possono selezionare i dettagli del servizio in spiaggia. Dunque, oltre all'ombrellone e alla sdraio, si possono scegliere il lettino, la cabina il telo mare e quant’altro, comprese le attività sportive.

YourBeach

Si definisce "la spiaggia del futuro". Grazie all'app è possibile prenotare, oltre al tradizionale ombrellone in spiaggia, anche il pasto. Inoltre, permette di gestire i servizi extra della spiaggia, come pedalò, vasche idromassaggio, biciclette, cassette di sicurezza, campi da gioco, noleggio asciugamani.

