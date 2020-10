Covid Italia, Lamorgese: nei bar tavoli troppo vicini, scatteranno i controlli

Tavoli troppo vicini in bar e locali. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ospite di Maria Latella a 'Il Caffè della domenica', denuncia il mancato rispetto delle distanze anti-Covid da parte di molti esercenti e alla vigilia del nuovo Dpcm con cui il governo varerà una prima stretta annuncia controlli perché «adesso - dice - è il momento della responsabilità da parte di tutti, perché non può esserci un appartenente alle forze di polizia dietro ognuno di noi, siamo noi che dobbiamo essere responsabili».

Non è ancora la Bibbia con le regole con cui tentare di combattere l'epidemia: prima, probabilmente tra oggi e domani, deve arrivare il via libera della Conferenza Stato-Regioni. Ma il Comitato tecnico scientifico (Cts) ha elaborato un documento, una sorta di "cassetta degli attrezzi", con tre scenari di diffusione del virus per ognuno dei quali vengono indicate le misure da adottare per fronteggiare in modo adeguato il -19.