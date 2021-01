Covid, Bari: festa di Capodanno in villa privata a Polignano a Mare, nove sanzionati

Stavano festeggiando in una villa privata il Capodanno, nella periferia di Polignano a Mare (Bari), in violazione delle norme anti-Covid. Nove giovani sono stati sanzionati dopo un controllo di Polizia locale e carabinieri. Dopo aver proceduto all'identificazione dei partecipanti alla festa, tutti provenienti da comuni limitrofi, gli agenti e i militari hanno verificato che i nove ragazzi avevano raggiunto la villa in campagna con veicoli privati senza giustificato motivo.

Sono stati così sanzionati per aver violato il divieto di spostamento tra comuni. A uno dei nove è stata comminata anche la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la reiterazione della violazione delle norme sulla prevenzione della diffusione del Covid-19.

