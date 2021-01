Vaccino, medico di base ricoverato per Covid a Sondrio dopo la prima dose: «Forse era già positivo»

Un altro caso. Un medico di base, in servizio dell'hinterland di Sondrio, che nei giorni scorsi si era sottoposto a vaccino nell'ospedale civile di Sondrio, è stato ricoverato per Covid al Morelli di Sondalo (Sondrio). Non è in terapia intensiva. «Manca la tempistica fra la somministrazione del vaccino e la positività - ha dichiarato nella serata di ieri la dottoressa Lorella Cecconami, direttore generale dell'Ats della Montagna -. Il professionista, probabilmente, era già positivo quando ha ricevuto la sua dose e non sapeva di esserlo».

Poi è stato ribadito che per essere al riparo dal contagio bisogna avere avuto il richiamo con la seconda dose e da oggi la campagna vaccinale entra nel vivo anche in Valtellina per gli operatori sanitari.

