Sassi contro studenti cinesi, giallo a Frosinone. La direttrice dell'Accademia: «Nessun episodio violento»

Mancano conferme ufficiali su una sassaiola avvenuta a Frosinone contro studenti cinesi. L'episodio è stato riferito dal presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini ed è emerso in una conferenza stampa della direttrice dell'Istituto Loredana Rea e del presidente della Consulta degli studenti Luca Spatola. All'origine, secondo quanto riportato, il caso di una studentessa cinese malata risultata poi negativa al test eseguito allo Spallanzani. Al momento nessun tipo di denuncia sarebbe pervenuto alle forze dell'ordine-

Il commento di Zingaretti. In merito ai fatti avvenuti a Frosinone, il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti scrive su Facebook: «Io sono senza parole - dice il presidente della Regione - spero che i responsabili siano coscienti di dover rispondere di questa vergogna. Se la disinformazione porta addirittura a gesti pericolosi come questo, dobbiamo impegnarci tutti e di più per raccontare la verità e le notizie corrette. Solidarietà alle vittime di una vera e propria aggressione».

Smentita della direttrice dell’Accademia di Belle Arti. «All’interno dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone non si è verificato alcun episodio di violenza nei confronti di studenti cinesi o di altra nazionalità. Se degli episodi si sono verificati all’esterno di Palazzo Tiravanti la direzione non ne è a conoscenza e chiaramente si tratta di episodi da stigmatizzare. Come ribadito nel corso della conferenza stampa di questa mattina, l’Accademia è la famiglia di questi ragazzi, che sono da noi tutelati al pari di tutti gli altri studenti. Posso testimoniare inoltre il clima di solidarietà che si è instaurato tra compagni di corso di ogni nazionalità sia al di fuori delle mura accademiche che durante le lezioni, che stanno proseguendo senza alcuna interruzione». A dichiararlo è la direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, Loredana Rea.



