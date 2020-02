Coronavirus, prima vittima fuori dalla Cina: morto uomo nelle Filippine, 14.380 contagiati

Il coronavirus diventa sempre più un'emergenza globale . Non solo il contagio si sta propagando rapidamente nel paesi asiatici ed europei, ma un'altra notizia è destinata a creare allarme. Un uomo di 44 anni è morto oggi nelle Filippine. Si tratta di un cittadino cinese arrivato nelle Filippine il 25 gennaio e subito ricoverato. Lo riferisce l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), secondo cui si tratta del primo decesso fuori dalla Cina. «Le condizioni dell'uomo - comunica l'Oms - sono andate progressivamente peggiorando e si sono definitivamente deteriorate nelle ultime 24 ore sino alla morte». La causa del decesso è il coronavirus.



Coronavirus, in Cina 14.380 contagi

La Cina ha visto un brusco aumento delle morti per coronavirus: secondo le statistiche ufficiali il numero di decessi è salito da 259 a 304 in 24 ore. I casi confermati del virus sono saliti a 14.380, secondo i media statali, con la maggior parte dei nuovi casi nell'Hubei, la provincia cinese centrale dove l'epidemia è scoppiata per la prima volta, a dicembre.

Anche la Nuova Zelanda ferma gli arrivi dalla Cina. La Nuova Zelanda ha annunciato che limiterà l'ingresso nel paese di cittadini stranieri che sono stati o sono attualmente in Cina per prevenire la diffusione del coronavirus. Le restrizioni, per ora, dureranno 14 giorni ma saranno riviste ogni 48 ore, secondo il quotidiano locale 'New Zeland Herald'. Tra le persone che saranno interessate da queste restrizioni anche quanti si troveranno in Cina dopo oggi.

Messico, Uber lascia a terra 240 persone. La società ha spiegato che sulla base di informazioni ricevute dal ministero della Salute sono stati sospesi i conti dei 240 clienti che hanno viaggiato a Città del Messico sulle vetture di due conducenti con cui si era precedentemente spostato il possibile contagiato. La società ha informato e 'bloccatò i due conducenti e i loro passeggeri dei giorni scorsi fornendogli le indicazioni necessarie per contattare le autorità competenti. Le autorità di Città del Messico, in relazione a questa vicenda, hanno assicurato che nessun caso confermato di contagio coronavirus è stato segnalato localmente, specificando che «per quanto riguarda le informazioni diffuse sui social da Uber, in cui si afferma che una delle sue unità ha trasferito una persona di origine cinese da Los Angeles con un possibile caso di coronavirus, il Dipartimento della Salute di Città del Messico specifica che sono in corso i controlli del caso seguendo il protocollo stabilito».

Morto nelle Filippine contagiato dalla compagna. Il paziente, un cinese di 44 anni, è morto sabato nelle Filippine. L'uomo era ricoverato dal 25 gennaio, ha detto il segretario alla salute, Francisco Duque, ed era il compagno della prima persona contagiata del virus nelle Filippine, una donna cinese di 38 anni. «Nel corso del ricovero del paziente, ha sviluppato una grave polmonite», ha detto Duque in una conferenza stampa. «Nei suoi ultimi giorni, il paziente era stabile e ha mostrato segni di miglioramento, tuttavia le sue condizioni sono peggiorate nelle ultime 24 ore con conseguente morte», ha aggiunto. I due, entrambi di Wuhan, erano arrivati nelle Filippine da Hong Kong il 21 gennaio. Sono gli unici casi confermati finora nel Paese.

Pakistan non evacuerà i suoi cittadini. Islamabad ha annunciato che nessun cittadino pakistano sarà evacuato dalla Cina a causa della diffusione del coronavirus. Zafar Mirza, consigliere del premier sulla salute, ha dichiarato: «Una persona infetta dal coronavirus può trasferire il virus a un altro essere umano. L'OMS ha dichiarato l'emergenza. Essendo una nazione responsabile il Pakistan vuole garantire la massima sicurezza ai residenti». L'annuncio è arrivato in risposta alle famiglie dei pashistani in Cina, che chiedono a gran voce che il governo rimpatri i loro cari. Secondo dati ufficiali, il numero totale di pachistani in Cina è tra i 28 e i 30 mila. Circa 500 giovani studiano in diverse istituzioni a Wuhan, l'epicentro del coronavirus che è stato messo in quarantena.

