Coronavirus, Richeldi (Cts): «Sicuramente ci saranno nuove zone rosse»

Le indicazioni generali a livello nazionale «sono indispensabili» ma «ci saranno sicuramente delle piccole variazioni e ci saranno sicuramente delle zone rosse» a livello locale. Lo ha detto lo pneumologo e membro del Cts Luca Richeldi in conferenza stampa alla Protezione Civile rispondendo a chi gli chiedeva perché si è deciso di non utilizzare un approccio regionale per le riaperture. «È una questione molto complessa - ha spiegato - Ci sono da tenere in considerazione vari aspetti legislativi, logistici e anche scientifici». Dunque gli aspetti generali sono fondamentali e poi devono esserci interventi a livello locale.«I dati di oggi sono molto confortanti, dicono che andiamo nella direzione giusta. La diffusione del virus si è rallentata e c'è meno pressione sul servizio sanitario», ha evidenziato Luca Richeldi ,. Se prendiamo le ultime due settimane «abbiamo dimezzato i decessi, abbiamo raddoppiato i guariti, abbiamo ridotto della metà le terapie intensive e ridotto significativamente ricoverati. Questa tendenza vista giorno per giorno ci dà un quadro che dice che andiamo nella direzione giusta».Lo studio pubblicato su "Nature" è, che ha confermato la presenza di anticorpi nei guariti da Covid-19, «è importante perché su questo gruppo di pazienti tutti hanno sviluppato anticorpi. Ci dice poi che nella maggioranza di questi la risposta al virus è sostenuta e ha un misurabile livello all'interno del sangue periferico, sarà quindi certamente in futuro uno strumento come minimo per misurare la diffusione del virus, ma anche sperare che ci sia almeno una temporanea protezione rispetto ad una nuova infezione», commenta Richeldi in merito allo studio pubblicato su "Nature".«Abbiamo oggi un quadro molto confortante. La diffusione del virus - ha chiarito Richeldi - è rallentata e siamo più pronti e consapevoli della sfida che ci aspetta nelle prossime settimane e nei prossimi mesi».