Coronavirus Napoli, calca di malati di tumore fuori dal Policlinico Federico II: la video denuncia

Dopo le foto delle folle nei mercati rionali a Napoli diventa un caso un video comparso su facebook in cui si vede un gruppo di persone attendere fuori da un ingresso del Policlinico Federico II, senza alcun rispetto delle distanze anti-Coronavirus. A rilanciare il filmato e denunciare l'accaduto è il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli che parla di «calca» e spiega che le persone in fila sono malati di tumore che attendono di entrare nel reparto di oncologia per sottoporsi a trattamenti di chemioterapia.

LEGGI ANCHE Covid-19 Italia, multe boom nel weekend: via ai controlli a tappeto contro l'esodo di Pasqua

«Questo avviene perché - secondo quanto riferito da Borrelli che se ne fa portavoce - prima di consentire ai malati l'accesso alle strutture sono stati previsti dei controlli su eventuali sintomi da Coronavirus. In questo modo si è venuto a creare un assembramento di tante persone con problemi oncologici».



«Mi sembra una situazione assurda - osserva l'esponente verde - e contraddittoria. Per evitare contagi è giusto che vengano effettuati dei controlli ma non si può creare una situazione in cui si formano degli assembramenti di pazienti oncologici, e quindi immunodepressi, perché così invece di tutelarli si crea una situazione di grande pericolo. Ho inviato una nota al direttore generale del Policlinico per verificare la situazione e fare in modo che siano date disposizioni diverse dove sia garantita la sicurezza di tutti. Tra l'altro bisognerebbe avere una particolare attenzione a questi pazienti immunodepressi che sono altamente a rischio».

Ultimo aggiornamento: 12:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA