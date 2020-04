Coronavirus Lombardia, Fontana accusa: «In un mese e mezzo da Roma solo briciole»

Briciole, solo briciole. «È passato ormai quasi un mese e mezzo dall'inizio dell'epidemia e sostanzialmente da Roma stiamo ricevendo delle briciole. Se noi non ci fossimo dati da fare autonomamente, avremmo chiuso gli ospedali dopo due giorni», tuona il governatore lombardo Attilio Fontana. «Il numero di mascherine che ci arrivavano dalla Protezione Civile non ci avrebbe consentito di aprire gli ospedali. È una vergogna questa, non ci è arrivata se non una piccola parte di ciò che avevamo richiesto».

Fontana ha sottolineato che l'assessore regionale al Bilancio Davide Caparini si è dato da fare «dalla mattina alla sera a cercare nei mercati di tutto il mondo mascherine, camici e tutto questo necessario per dotare nostri medici di una protezione». «Noi ce la siamo cavata con i nostri mezzi, senza alcun tipo di aiuto se non in minima parte» ha detto Fontana, spiegando che la Regione come sanità ha «una competenza concorrente ma che si riferisce alla gestione ordinaria. Tanto è vero che non abbiamo neppure fondi per la gestione straordinaria». Quindi all'inizio dell'emergenza «non abbiamo potuto fare altro che aspettare che da Roma arrivassero istruzioni, risorse e materiali, che stiamo ancora aspettando», ha concluso.

I test per scovare gli anticorpi del coronavirus «sono oggi già fatti in Veneto ed Emilia-Romagna, in Lombardia ancora no e vorrei sapere perché, per quanto tempo, se verranno fatti e con che modalità». È la richiesta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e dei sindaci del centrosinistra delle città lombarde, alla Regione Lombardia.

