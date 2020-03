Coronavirus Italia, bollettino: in Italia 69.176 casi (+3.612), e 6.820 morti (+743). I guariti aumentano, sono 8.326 (+894)

Sono 54.030, 3.612 più di ieri, le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia secondo il bollettino diffuso dalla Protezione civile del 24 marzo 2020. Per il terzo giorno contagi in calo. Dall'inizio dell'epidemia i contagi toccano quindi quota 69.176. I morti sono 6.820, ossia 743 più di ieri: si interrompe quindi parzialmente la tendenza positiva degli ultimi due giorni. Positivo il dato dei guariti, i quali, ha fatto sapere Angelo Borrelli, sono invece 8.326, ben 894 più di ieri.

IL BOLLETTINO DI OGGI

