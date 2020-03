Coronavirus, bimbo di 9 anni contagiato in Piemonte: messo in isolamento a casa

Bambino di 9 anni postivo al coronavirus in Piemonte. Attualmente si trova a casa, in isolamento, dopo essersi recato ieri al pronto soccorso dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, con sintomi compatibili al coronavirus. Sottoposto a tampone è risultato positivo. Il piccolo, che era accompagnato dai genitori, è stato sottoposto in stretta sorveglianza nella sua abitazione.

