Condannato all'ergastolo per l'omicidio della coppia in tabaccheria a Catanzaro

E' stato condanmnato all'ergastolo Giuseppe Gualtieri, il 67enne arrestato per il duplice omicidio di Francesca Petrolini, di 53 anni, e del compagno Rocco Bava (43), uccisi nella tabaccheria di lei, a Davoli superiore. Fermato al termine di un lungo interrogatorio iniziato stamani, l'uomo aveva reso una «confessione piena» ed era accusato di omicidio plurimo aggravato e porto d'armi illegali.

Il gup di Catanzaro ha condannato il 52enne di Davoli che nel dicembre 2018 ha ucciso l'ex moglie Francesca Petrolini (53 anni) e il nuovo compagno della donna, Rocco Bava (43), di Simbario, paese del vibonese. I due sono stati uccisi nell'esercizio commerciale di cui la donna era titolare. Gualtieri si era reso irreperibile ma già il giorno seguente i carabinieri lo hanno individuato e bloccato nelle vicinanze dell'abitazione di un congiunto. Quindi era stato interrogato dagli investigatori con il pm Chiara Bonfadini. Gualtieri, difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Vincenzo Cicino, ha confessato dicendo che il movente era la mancata accettazione della nuova relazione avviata dalla ex moglie da cui era separato legalmente da quasi un anno. Sono state chiarite anche le modalità di esecuzione del duplice delitto, compiuto con un fucile - rinvenuto dai carabinieri in seguito a una perquisizione - e con una pistola, quest'ultima gettata dall'assassino in un dirupo.

I sospetti dei carabinieri si erano concentrati subito su di lui. Gualtieri, infatti, non accettando l'idea della fine della relazione con Francesca, aveva iniziato a perseguitarla e l'aveva anche minacciata. Dopo essere rimasta vedova, Francesca Petrolini, aveva allacciato una relazione con il fratello del marito. Gualtieri ha spiegato il suo gesto proprio con la non accettazione della nuova relazione sentimentale avviata dalla ex moglie da cui Gualtieri era separato legalmente da quasi un anno.

