Concorsi pubblici aperti ai diplomati, quali sono i bandi ancora attivi e come candidarsi

Sono numerosi i bandi di concorsi pubblici attivi e in scadenza a febbraio 2023. Si tratta di numerose assunzioni su posti collocati in diversi enti e amministrazioni pubbliche. Due, in particolare, sono di maggior rilievo: quello del ministero della Giustizia e per diventare notaio. Proprio due giorni fa è stato pubblicato il bando per 2.138 allievi della Polizia di Stato, in scadenza però il prossimo mese. Vediamo ora quali sono tutti i bandi per i concorsi pubblici attivi e in scadenza a febbraio 2023.

Concorso pubblico in Polizia, assunzione di 2.138 allievi: quali requisiti e come fare domanda

Concorsi pubblici aperti ai diplomati a febbraio, quali sono

Tra le amministrazioni e gli uffici PA che stanno assumendo troviamo:

la Città Metropolitana di Milano ha pubblicato un bando per l’assunzione di 11 tecnici e amministrativi (diplomati e laureati) e un concorso per Collaboratori dei Servizi Museali;

il Comune di Mantova ha pubblicato un bando per l’assunzione di due geometri;

la Provincia di Monza e Brianza ha indetto 3 concorsi 2023 per 31 assunzioni di amministrativi e tecnici;

il Comune di Follonica, in provincia di Grosseto, ha indetto un concorso rivolto a diplomati, per l’assunzione di istruttori di vigilanza;

il Comune di Manduria in provincia di Taranto, ha indetto un concorso per istruttori di vigilanza;

provincia di Chieti ha indetto tre concorsi per nuove assunzioni di personale, con selezioni aperte a diplomati e laureati;

il Comune di Crema (Cremona) ha pubblicato tre concorsi per 5 nuove assunzioni in vari settori, a tempo indeterminato;

la Città Metropolitana di Venezia ha indetto un concorso rivolto a diplomati per l’assunzione a tempo indeterminato di 5 istruttori amministrativi;

il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato un bando per l’assunzione di 14 agenti di polizia locale;

la Provincia di Brescia ha pubblicato un bando per l’assunzione di istruttori tecnici diplomati;

il Comune di Agrate Brianza, in provincia di Monza Brianza, ha indetto 3 diverse selezioni per assunzioni a tempo indeterminato di tecnici e amministrativi;

il Comune di Paderno Dugnano (Milano) ha indetto tre selezioni per assunzioni a tempo indeterminato di vari profili;

la Città Metropolitana di Catania ha indetto 11 concorsi per un totale di 59 posti di lavoro in vari profili professionali;

il Comune di Gubbio (Perugia) ha pubblicato un concorso per Istruttori Amministrativi Contabili diplomati;

la Città di Messina ha indetto numerosi concorsi per la copertura di 341 posti di lavoro a tempo indeterminato.

Inoltre sono ancora aperti:

il Comune di Pesaro ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 4 amministrativi contabili;

il Comune di Cornaredo, in provincia di Milano, ha indetto un concorso per istruttori amministrativi contabili;

il Comune di Sant’Agapito, in provincia di Isernia (Molise), ha indetto 4 concorsi per assunzioni a tempo indeterminato di diplomati e laureati;

la Provincia di Monza e Brianza ha indetto un concorso per agenti di polizia locale da assumere a tempo indeterminato per i comuni di Briosco, Cesano Maderno e Desio;

il Comune di Ronciglione (Viterbo) ha indetto 6 concorsi per 14 assunzioni a tempo indeterminato di agenti di polizia, amministrativi, tecnici e altri profili;

il Comune di Lazise (Verona) ha indetto un concorso rivolto a diplomati per l’assunzione di 6 agenti di polizia;

il Comune di Terracina, in provincia di Latina, ha indetto un concorso per agenti di polizia locale;

la Provincia di Sassari ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 10 istruttori amministrativi.

Comune di Botricello (Catanzaro) ha indetto un concorso per istruttori di vigilanza a tempo indeterminato;

il Comune di Vallecrosia, in provincia di Imperia, ha indetto due concorsi per profili amministrativi contabili da assumere a tempo indeterminato;

la Provincia di Lodi (Lombardia) ha indetto un concorso per istruttori amministrativi;

il Comune di Paderno Dugnano (Milano) ha pubblicato un concorso per istruttori amministrativi da assumere a tempo indeterminato.

Ci sono anche altri bandi aperti. Una persona può prendere parte a diverse selezioni, sempre però che rispetti i requisiti previsti e le condizioni imposte dalla legge. In particolare, vanno segnalati:

l’ASL TO4 di Chivasso (Piemonte), che ha indetto due concorsi per l’assunzione di assistenti tecnici a tempo indeterminato;

l’ARIF Puglia, Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, ha indetto concorsi per 10 nuove assunzioni di diplomati e laureati a tempo indeterminato;

l’Ambito territoriale sociale n. 26, Comune di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) ente capofila, ha indetto due concorsi per complessive 38 assunzioni di sociologi, operatori sociali, assistenti sociali, amministrativi, educatori;

la Camera di Commercio di Caserta (Campania) ha indetto un concorso per 5 nuove assunzioni;

l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha indetto due concorsi per nuove assunzioni di personale. Si selezionano collaboratori tecnici e tecnologi da assegnare a diverse sedi;

l’Università del Salento di Lecce ha indetto un concorso rivolto a diplomati.

Forze dell’ordine, le selezioni aperte ai diplomati

Per l’assunzione a tempo indeterminato in uno dei comparti delle forze dell’ordine, come qualsiasi altro concorso pubblico, bisogna superare specifici test di selezione. C’è poi, inoltre, il requisito dell’età da rispettare. Il superamento del concorso pubblico è finalizzato all’ingresso in accademia (o ai blocchi dell’esercito in caso di volontari in ferma prefissa).

E per le accademie? I concorsi pubblici indetti e ancora attivi (aperti ai diplomati) sono: