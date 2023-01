Concorso pubblico in Polizia, assunzione di 2.138 allievi: quali requisiti e come fare domanda

Al via dal 1° febbraio le domande per partecipare al concorso pubblico per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai Volontari in Ferma Prefissata, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 30 gennaio 2023.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 1° febbraio 2023 alle ore 23.59 del 2 marzo 2023, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale della Polizia dedicato ai concorsi. Il concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 31 gennaio 2023.

I requisiti per partecipare

È indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, a 2.138 posti per allievo agente della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, ai cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, si trovino in una delle seguenti condizioni: a) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; b) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale; c) volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

Questi i requisti per partecipare: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età. Quest'ultimo limite è elevato, fmo ad un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati; d) possesso delle qualità di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. La valutazione comprende l'accertamento dell'attuale o pregressa sottoposizione a misure di prevenzione o di sicurezza; e) diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o equipollente, fatta salva la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui all'articolo 9; ft per i volontari delle Forze armate che risultavano in servizio o in congedo alla data del 31 dicembre 2020, diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente, fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 2, comma 2; g) efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo non rileva ai fini dell'idoneità.