Nuova energia dallo Spazio e dalle auto in movimento, in arrivo MoltoFuturo

Energia green dalla forza cinetica delle auto in un progetto targato Autostrade per l’Italia o direttamente dallo spazio secondo un accordo tra Enel e Thales Alenia Space per studiare la fattibilità di usare i pannelli fotovoltaici dei satelliti. D’altra parte che la transizione energetica sia una priorità è ribadita anche dalla Ue che, in vista di COP28, ha chiesto di triplicare i fondi per le rinnovabili. Di questo e di molto altro tratta il magazine MoltoFuturo, giovedì 16 novembre in edicola e online con Il Messaggero e con gli altri quattro quotidiani del Gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico, Il nuovo Quotidiano di Puglia). Aspi sta sperimentando un sistema virtuoso per produrre elettricità.

E se l’Eni è in prima fila con il piano di decarbonizzazione dell’aria con l’impianto davanti a Ravenna, il climate change ha già modificato le coltivazioni spingendo a nord uliveti e vigne e aprendo i campi a nuove coltivazioni come il taro, il fonio e l’amaranto. E vi raccontiamo come realizzare una piccola stazione meteo in casa, per prevedere in tempo reale e localmente come cambia il tempo. E poi, gli scienziati del Gruppo 2003 hanno premiato i migliori giovani ricercatori italiani. Dalle microplastiche ai microprocessori a prova di hacker, vi raccontiamo dieci storie.