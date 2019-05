Abbazia di Trisulti, revocata la concessione alla "scuola di sovranismo" di Bannon

Due ispezioni avviate negli ultimi mesi e il parere dell'Avvocatura dello Stato hanno convinto il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, ad avviare il procedimento di revoca della concessione alla scuola di sovranismo impiantata nella Certosa di Trisulti. Di «azione strettamente tecnica e di tutela del bene», parlano al Collegio Romano in queste ore. Al centro del provvedimento c'è, infatti, l'assegnazione della millenaria Certosa di Collepardo, nel Lazio, all’associazione “Dignitatis Humanae Institute”, guidata da Steve Bannon. Il Mibac ha reso noto l'iniziativa dopo aver concluso l’attività ispettiva condotta sul bene e sui suoi assegnatari, e del conseguente parere dell’Avvocatura dello Stato richiesto qualche settimana.

Abbazia di Trisulti "vietata" ai sovranisti: «C'è lo zampino di M5S»

Di qui, Bonisoli ha richiesto al Segretario generale di dare impulso alla Direzione Generale competente affinché intraprenda tutte le opportune azioni a tutela dell’amministrazione rispetto alle rilevate criticità in ordine alla legittimità dell’assegnazione in concessione d’uso della Certosa di Trisulti a Collepardo, all’associazione “Dignitatis Humanae Institute”, sia in fase di affidamento che in fase esecutiva.

L’Avvocatura dello Stato ha individuato la sussistenza di tutte le condizioni per procedere all’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990, nonché alla declaratoria di decadenza del concessionario ai sensi dell’art. 19 del contratto di concessione, in conseguenza della violazione di diversi obblighi contrattuali.



Ultimo aggiornamento: 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA